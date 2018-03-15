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21:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Из Галь Гадот получился бы отличный Бэтмен

«Чудо-женщина» метит на роль супергероя.

У Галь Гадот множество талантов: недавно она виртуозно крутила хулахуп, а сегодня показывает мастерство перевоплощений. Актриса на съемках фильма «Чудо-женщина» примерила образ Бэтмена.

Он ей очень идет. Кристиан Бейл, Бен Аффлек, Вэл Килмер и другие актеры, исполнявшие роль супергероя до этого, могут начинать нервничать.

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