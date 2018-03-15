Просто магия. Малайзийская иллюзионистка сменила 16 нарядов за 30 секунд
Цирковой дуэт уже дважды попадал в Книгу рекордов Гиннеса.
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Цирковой дуэт уже дважды попадал в Книгу рекордов Гиннеса.
Абсолютный рекорд на самое быстрое переодевание установили малайзийские маги Эйвери Чин и Сильвия Лим. За 30 секунд иллюзионистка успела переодеться 16 раз.
Это стало новым достижением дуэта, и их результат попал в Книгу рекордов Гиннеса. Кстати, это уже второй рекорд пары.
Помимо скорости, очень важным здесь является и качество — каждый наряд должен быть уникальным, и не допустимы никакие детали из предыдущего костюма.
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