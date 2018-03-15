Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»
Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет.
Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет.
Открытое археологом поселение на Ближнем Востоке называется
В доме Меллаарта были найдены доказательства того, что он подделывал документы и археологические находки. Так ученый закрывал «пробелы в истории», чтобы подтверждать собственные теории.
Часть открытий Джеймса Мелаарта была настоящей, остальные — подделкой. В исследовании Luwian Studies говорится, что невозможно установить, насколько много фальсификаций в работах ученого.
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