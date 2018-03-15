Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»

Джеймс Меллаарт в центре с сигаретой в руках | Источник: Omar Hoftun / CC BY-SA 3.0

Открытое археологом поселение на Ближнем Востоке называется Чатал-Хююк. Оно уникально тем, что дома стояли очень близко друг к другу (так, что улиц не было), новые постройки возводились поверх старых, вход был на крыше и тому подобное.

В доме Меллаарта были найдены доказательства того, что он подделывал документы и археологические находки. Так ученый закрывал «пробелы в истории», чтобы подтверждать собственные теории.

Предполагаемый клинописный текст из деревни Бейкёя. Он создан Меллартом. Слева — исторические факты на картонных карточках. В центре — черновик надписи. Справа — предполагаемый перевод с лувийского языка «Я, Артахулас, написал (эту табличку) в день Ура-Тархундаса» | Источник: Luwian Studies

Эскизы фресок, предположительно обнаруженных Меллартом в Чатал-Хююке. Выгравированные на сланце, эти эскизы были также найдены в квартире Мелларта | Источник: Luwian Studies

Часть открытий Джеймса Мелаарта была настоящей, остальные — подделкой. В исследовании Luwian Studies говорится, что невозможно установить, насколько много фальсификаций в работах ученого.

Вы можете посмотреть, что из себя представляет Чатал-Хююк на видео ниже: американские исследователи создали его 3D-модель в виртуальной реальности.