Итальянцы раскритиковали известного шеф-повара за полезную пиццу
Пользователи Сети посоветовали ресторатору добровольно отдать свою мишленовскую звезду.
Пользователи Сети посоветовали ресторатору добровольно отдать свою мишленовскую звезду.
Всем известная пицца «Маргарита» не просто главная гордость Неаполя, но и охраняемое нематериальное наследие ЮНЕСКО. Итальянцы вообще очень ревностно относятся к традиционному классическому рецепту, а потому любые попытки «модифицировать» блюдо, как правило, ни к чему хорошему не приводят.
Но об этом позабыл известный итальянский
Тесто он испек из цельнозерновой муки с добавлением злаков, моцареллу порезал огромными кусками и сверху обильно полил томатной заправкой.
В итоге, получившаяся пицца стала выглядеть, как нечто в томате, выложенное на тост. Продавать «здоровую» «Маргариту» Кракко будет в своем ресторане в Милане по цене 20 долларов. При этом традиционная неаполитанская пицца в других ресторанах в среднем стоит около 6 долларов.
Пользователи Сети эту новость не оставили в стороне. Одни критиковали повара за издевательства над классической пиццей, другие просто шутили, предлагая кулинару добровольно отдать свою мишленовскую звезду.
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