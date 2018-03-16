Австралийца, который вживил себе в руку проездной, оштрафовали за безбилетный проезд

Эксцентричный австралийский изобретатель, который в 2016 году официально сменил свое имя на Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мяу (Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow), снова привлек к себе внимание. На этот раз более громким скандалом.

Некоторое время назад мужчина вживил себе под кожу на тыльной стороне ладони проездной билет. Несколько месяцев он расплачивался за проезд, прикладывая руку к сканеру. Но это закончилось, когда однажды кондуктор потребовал предъявить настоящий билет. В итоге Мяу Мяу оштрафовали на 200 долларов за безбилетный проезд, а транспортная компания взяла и деактивировала его проездной.