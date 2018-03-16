Австралийца, который вживил себе в руку проездной, оштрафовали за безбилетный проезд
Мужчина, который называет себя «биохакером», борется в суде за «права киборгов».
Мужчина, который называет себя «биохакером», борется в суде за «права киборгов».
Эксцентричный австралийский изобретатель, который в 2016 году официально сменил свое имя на
Некоторое время назад мужчина вживил себе под кожу на тыльной стороне ладони проездной билет. Несколько месяцев он расплачивался за проезд, прикладывая руку к сканеру. Но это закончилось, когда однажды кондуктор потребовал предъявить настоящий билет. В итоге Мяу Мяу оштрафовали на 200 долларов за безбилетный проезд, а транспортная компания взяла и деактивировала его проездной.
Решив отстаивать «права киборгов», изобретатель отправился в суд, но снова его проиграл. Теперь «биохакер» должен выплатить транспортной компании 1220 долларов за порчу карты и судебные издержки.
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