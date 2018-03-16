97-летняя балерина все еще преподает танцы (видео)

Американка Джойс Харпер в свои 97 лет и не думает уходить на покой. Как это ни странно, но женщина до сих пор преподает танцы в балетной школе, которую она сама и основала в 1946 году.

За это время она выпустила не одно поколение танцовщиц и продолжает делать это до сих пор. Сейчас Джойс преподает по несколько часов два раза в неделю. А ее ученицами являются девочки от двух до шестнадцати лет.