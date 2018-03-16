Опасные игры: 180-килограммовая медведица катается на спине хозяина
А мужчина, кажется, и не против.
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А мужчина, кажется, и не против.
Немного жуткое, но при этом довольно милое видео опубликовали сотрудники американского центра по защите диких животных Orphaned Wildlife Center. На видео огромная 14-летняя медведица Эмми играет со своим «человеческим папой» Джимом: она трогает его лапами и пытается лизнуть ему лицо.
Интересно, что таким трюкам Эмми никто не обучал, она просто так играет. При этом Джим совсем не против. Наоборот, он встает на четвереньки, чтобы его любимице было легче на него взобраться.
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