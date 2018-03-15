Собака сняла на видео свадьбу своих хозяев
Тот случай, когда домашний питомец является настоящим членом семьи.
Тот случай, когда домашний питомец является настоящим членом семьи.
26-летние влюбленные Сэм и Риз Бланч из австралийского Брисбена устроили скромную свадьбу в Новом Южном Уэльсе, пригласив на мероприятие всего 50 человек.
Молодые люди мечтают открыть свой собственный приют для животных, а потому решили сэкономить деньги и не тратиться на свадебного оператора. Вместо него они «наняли» своего пса — 11-летнего
Получившийся ролик, супруги опубликовали в Сети, покорив сердца миллионов пользователей.
Кстати, помимо Джорджа в их семье живут еще четверо спасенных собак, по словам пары, все питомцы принимали активное участие в приготовлении к свадьбе.
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