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16:08 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Собака сняла на видео свадьбу своих хозяев

Тот случай, когда домашний питомец является настоящим членом семьи.

26-летние влюбленные Сэм и Риз Бланч из австралийского Брисбена устроили скромную свадьбу в Новом Южном Уэльсе, пригласив на мероприятие всего 50 человек.

Молодые люди мечтают открыть свой собственный приют для животных, а потому решили сэкономить деньги и не тратиться на свадебного оператора. Вместо него они «наняли» своего пса — 11-летнего бордер-колли Джорджа. Он родился абсолютно глухим и долгое время провел в местном приюте, пока Сэм и Риз не забрали его к себе домой.

Именно глазами Джорджа удалось увидеть необычную свадьбу: к его спине был прикреплен пояс с камерой GoPro.
Во время загрузки произошла ошибка.

Получившийся ролик, супруги опубликовали в Сети, покорив сердца миллионов пользователей.

Кстати, помимо Джорджа в их семье живут еще четверо спасенных собак, по словам пары, все питомцы принимали активное участие в приготовлении к свадьбе.

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