Собака сняла на видео свадьбу своих хозяев

26-летние влюбленные Сэм и Риз Бланч из австралийского Брисбена устроили скромную свадьбу в Новом Южном Уэльсе, пригласив на мероприятие всего 50 человек.

Молодые люди мечтают открыть свой собственный приют для животных, а потому решили сэкономить деньги и не тратиться на свадебного оператора. Вместо него они «наняли» своего пса — 11-летнего бордер-колли Джорджа. Он родился абсолютно глухим и долгое время провел в местном приюте, пока Сэм и Риз не забрали его к себе домой.

Именно глазами Джорджа удалось увидеть необычную свадьбу: к его спине был прикреплен пояс с камерой GoPro.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rCauQ06Wzyw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Получившийся ролик, супруги опубликовали в Сети, покорив сердца миллионов пользователей.

Кстати, помимо Джорджа в их семье живут еще четверо спасенных собак, по словам пары, все питомцы принимали активное участие в приготовлении к свадьбе.