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18:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Видео плавающей коалы стало хитом в Сети

На глазах у туристов, безмятежная коала взяла, да и поплыла через реку к другому берегу.

Мы все привыкли видеть коалу сидящей на дереве и жующей листья эвкалипта. Но вот вам примечательный факт — эти сумчатые еще и отлично плавают. Ну, конечно, когда очень хотят.

Туристы сняли такого необычного пловца. Сначала флегматичное животное сидело в воде на берегу и позировало на камеру, а затем, грациозно развернувшись, пошло в реку. Спустя пару минут коала добралась до противоположного берега.

Во время загрузки произошла ошибка.

Биологи отмечают, что коалы вообще-то неплохо плавают, но быстро утомляются, а потому не всегда решаются на водные процедуры.

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