Видео плавающей коалы стало хитом в Сети

Мы все привыкли видеть коалу сидящей на дереве и жующей листья эвкалипта. Но вот вам примечательный факт — эти сумчатые еще и отлично плавают. Ну, конечно, когда очень хотят.

Туристы сняли такого необычного пловца. Сначала флегматичное животное сидело в воде на берегу и позировало на камеру, а затем, грациозно развернувшись, пошло в реку. Спустя пару минут коала добралась до противоположного берега.