Видео плавающей коалы стало хитом в Сети
На глазах у туристов, безмятежная коала взяла, да и поплыла через реку к другому берегу.
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На глазах у туристов, безмятежная коала взяла, да и поплыла через реку к другому берегу.
Мы все привыкли видеть коалу сидящей на дереве и жующей листья эвкалипта. Но вот вам примечательный факт — эти сумчатые еще и отлично плавают. Ну, конечно, когда очень хотят.
Туристы сняли такого необычного пловца. Сначала флегматичное животное сидело в воде на берегу и позировало на камеру, а затем, грациозно развернувшись, пошло в реку. Спустя пару минут коала добралась до противоположного берега.
Биологи отмечают, что коалы
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