Женщина-пограничник прославилась своей любовью к соцсетям

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Пассажиры, прилетевшие в Зимбабве, стали свидетелями необычного зрелища на пограничном контроле. Вместо того, чтобы проверить документы путешественников,
Видео с
Он выразил свое возмущение произошедшим и пообещал наказать женщину на видео.
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