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19:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Женщина-пограничник прославилась своей любовью к соцсетям

Интернет-зависимость бывает не только у подростков, но и у вполне себе серьезных людей. Например, у пограничников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пассажиры, прилетевшие в Зимбабве, стали свидетелями необычного зрелища на пограничном контроле. Вместо того, чтобы проверить документы путешественников, женщина-пограничник листала ленту Facebook на своем телефоне. Иногда она отвлекалась, чтобы поставить штамп в паспорт, но пару раз не могла определиться, какое из этих двух дел все же важнее.

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Видео с интернет-зависимым работником таможни попало в Сеть, и разразился скандал.

С официальным заявлением уже выступил министр внутренних дел ЮАР Малуси Гигаба.

Он выразил свое возмущение произошедшим и пообещал наказать женщину на видео.

2 комментарияк этой статье
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