Женщина-пограничник прославилась своей любовью к соцсетям

Пассажиры, прилетевшие в Зимбабве, стали свидетелями необычного зрелища на пограничном контроле. Вместо того, чтобы проверить документы путешественников, женщина-пограничник листала ленту Facebook на своем телефоне. Иногда она отвлекалась, чтобы поставить штамп в паспорт, но пару раз не могла определиться, какое из этих двух дел все же важнее.