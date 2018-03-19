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11:05 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Португальский кондитер создал самую дорогую в мире конфету

Сладость официально попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Самая дорогая в мире конфета на днях была представлена на шоколадной ярмарке в городе Обидуш в Португалии.

Творение португальского шоколатье Даниэля Гомеша оценивается в $9489.
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Представители Книги рекордов Гиннеса официально зарегистрировали рекорд прямо на ярмарке. Кстати, конфета во время фестиваля находилась под охраной.

Как пояснил Гомеш, такая нереальная цена шоколадки получилась из-за ее состава, в который входят шафрановые нити, белый трюфель, мадагаскарская ваниль и съедобное золото.

Попробовать сладость смогут далеко не все желающие — конфета выпущена ограниченной партией в 1000 штук.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал конфете La Madeline au Truffe датского шоколатье Фрица Книпшилдта, которая стоила $250 за штуку.

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