Необычный арт: как выглядят герои картин в современной жизни
Художник из Португалии решил
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Художник из Португалии решил
Делает он это так мастерски, что создается впечатление, будто именно так все и должно выглядеть. Герои полотен XV и XVI веков смотрятся в современных реалиях очень гармонично.
По словам Араужо, цель проекта —
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