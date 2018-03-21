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, источник: Новости Mail.Ru

Необычный арт: как выглядят герои картин в современной жизни

Художник из Португалии решил по-новому взглянуть на классическую живопись. И это прекрасно.

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Арт-проект португальского художника Габриэля Араужо под названием The Canvas Project уже получил признание среди пользователей Сети.

В своих работах мужчина объединяет разные эпохи, помещая на современные фото героев старинных картин.

Делает он это так мастерски, что создается впечатление, будто именно так все и должно выглядеть. Герои полотен XV и XVI веков смотрятся в современных реалиях очень гармонично.

По словам Араужо, цель проекта — по-новому взглянуть на живопись. И выглядит это действительно очень интересно.

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