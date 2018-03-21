Мастер пикапа. Парень позвал на свидание девушек, создав с ними групповой чат
Иногда лень способна сподвигнуть человека на гениальные идеи. Но не в этом случае.
Иногда лень способна сподвигнуть человека на гениальные идеи. Но не в этом случае.
Футболист Дом Флэнаган из британского города Батли, вероятно, считал себя чертовски умным и находчивым после того, как сделал групповой чат в WhatsApp со всеми знакомыми девушками, чтобы сходить с
Дому очень хотелось женской компании, чтобы хорошо провести вечер, но в личных сообщениях несколько подруг ему отказали.
«Привет, девочки. Это Дом. Мне лень писать вам всем лично. Что вы все делаете сегодня вечером?» — написал отважный пикапер.
Но очень скоро он понял, что эта идея была не такой уж и хорошей. За первые минуты чат покинули все его подруги. Некоторые в грубой форме написали, что думают о находчивости и смекалке Дома.
Несмотря на неудачу, футболист решил опубликовать свою историю в Twitter, видимо, чтобы предостеречь остальных парней от такого провала.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.