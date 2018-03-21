Мастер пикапа. Парень позвал на свидание девушек, создав с ними групповой чат

Футболист Дом Флэнаган из британского города Батли, вероятно, считал себя чертовски умным и находчивым после того, как сделал групповой чат в WhatsApp со всеми знакомыми девушками, чтобы сходить с кем-нибудь из них на свидание.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BbHtB26DWhV/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BbHtB26DWhV/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dom Flanagan (@dombeav13)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-05T16:32:02+00:00">5 Ноя 2017 в 8:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Дом Флэнаган

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Дому очень хотелось женской компании, чтобы хорошо провести вечер, но в личных сообщениях несколько подруг ему отказали.

Тогда, чтобы не терять времени зря, парень создал групповой чат, в который пригласил 52 девушки, чьи номера были записаны в его телефонной книге.

«Привет, девочки. Это Дом. Мне лень писать вам всем лично. Что вы все делаете сегодня вечером?» — написал отважный пикапер.

Но очень скоро он понял, что эта идея была не такой уж и хорошей. За первые минуты чат покинули все его подруги. Некоторые в грубой форме написали, что думают о находчивости и смекалке Дома.