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, источник: Новости Mail.Ru

Мастер пикапа. Парень позвал на свидание девушек, создав с ними групповой чат

Иногда лень способна сподвигнуть человека на гениальные идеи. Но не в этом случае.

Футболист Дом Флэнаган из британского города Батли, вероятно, считал себя чертовски умным и находчивым после того, как сделал групповой чат в WhatsApp со всеми знакомыми девушками, чтобы сходить с кем-нибудь из них на свидание.

Во время загрузки произошла ошибка.Дом Флэнаган
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Дому очень хотелось женской компании, чтобы хорошо провести вечер, но в личных сообщениях несколько подруг ему отказали.

Тогда, чтобы не терять времени зря, парень создал групповой чат, в который пригласил 52 девушки, чьи номера были записаны в его телефонной книге.

«Привет, девочки. Это Дом. Мне лень писать вам всем лично. Что вы все делаете сегодня вечером?» — написал отважный пикапер.

Но очень скоро он понял, что эта идея была не такой уж и хорошей. За первые минуты чат покинули все его подруги. Некоторые в грубой форме написали, что думают о находчивости и смекалке Дома.

Несмотря на неудачу, футболист решил опубликовать свою историю в Twitter, видимо, чтобы предостеречь остальных парней от такого провала.

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