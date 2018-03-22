Новый полет «человека-ракеты» сняли на видео
Мужчина прокатился в реактивном костюме по самому быстрому зиплайну.
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Мужчина прокатился в реактивном костюме по самому быстрому зиплайну.
Основатель и главный
В прошлом году Браунинг попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый полет (более 51 км/ч) в реактивном костюме.
Вместе со своей командой он несколько месяцев дорабатывал технологию, которая позволит ему парить над землей со скоростью около 100 миль/ч (примерно 160 км/ч).
Для этого
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