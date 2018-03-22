Новый полет «человека-ракеты» сняли на видео

Основатель и главный летчик-испытатель британской компании Gravity Industries Ричард Браунинг снова надел свой знаменитый реактивный костюм.

В прошлом году Браунинг попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый полет (более 51 км/ч) в реактивном костюме.

Но останавливаться на достигнутом он не стал.

Вместе со своей командой он несколько месяцев дорабатывал технологию, которая позволит ему парить над землей со скоростью около 100 миль/ч (примерно 160 км/ч).

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