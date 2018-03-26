Таксы установили мировой рекорд, «собравшись» на пляже в Британии
Для участия в мероприятии владельцы собак ехали из разных уголков страны.
Для участия в мероприятии владельцы собак ехали из разных уголков страны.
Накануне на пляже Перранпорт в британском Корнуолле официально был установлен новый мировой рекорд по одновременному пребыванию в одном месте собак породы такса.
Официально рекорд побила такса по кличке Тилли, которая была зарегистрирована под номером 501. Однако спустя пару часов количество собак на пляже увеличилось на сотню.
Мероприятие, которое организовала организация Cornwall Daschund Walkers, объединило любителей такс во всей Великобритании, приехавших в Корнуолл из разных концов страны специально, чтобы поучаствовать в установлении мирового рекорда.
Все деньги, которые были выручены в ходе мероприятия, пошли на благотворительность.
Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году. Тогда в одном месте владельцам удалось собрать 500 животных.
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