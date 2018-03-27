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16:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Парень набрал 30 кг за полгода, чтобы не служить в армии

Хитрый план сработал, но молодой человек получил за него условный срок.

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21-летний житель Южной Кореи решил избежать обязательной 2-летней военной службы и для этого набрал за шесть месяцев почти 30 кг.

Его расчет оказался верным, и комиссия признала его слишком полным, чтобы служить в армии.

Однако на этом история не закончилась. Полиция провела расследование и выяснила, что масса тела парня увеличилась не случайно, а потому он был признан виновным в уклонении от службы и получил условный тюремный срок.

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