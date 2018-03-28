Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда французского кино Стефан Одран
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Учителей обяжут оказывать детям в школах первую медпомощь
На небоскребе в Лондоне установили антисуицидальные статуи
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Скончался Сергей Мавроди
15:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фотограф показал смену времен года на маленьком острове

Финский фотограф-натуралист Яни Йлинампа хорошо известен любителям искусства благодаря своим невероятно красивым снимкам природы, северного сияния и звездным пейзажам.

В этот раз внимание пользователей Сети привлекла новая мини-серия фотографа, в которой он показал красоту маленького острова Котисаар, известного также как «Убежище лесорубов».

Снимки были сделаны с помощью дрона и показывают остров в разные сезоны года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Управляющую «Зимней вишни» Судденок арестовали
Умер народный артист России Олег Анофриев
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
В Кемерово арестовали охранника из сгоревшего ТЦ
Надежда Савченко пообещала баллотироваться в президенты Украины
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать» Знаменитый режиссер, отмечающий 85-летие, рассказал о своем творчестве, легендарной ленте «Экипаж» и о том, почему не хочет возвращаться в режиссерское кресло
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь