Finland's Tiny Kotisaari Island Through All 4 Seasons and 15 More Fascinating Images https://t.co/P5gDlaizjh pic.twitter.com/zNeDwHP2An— abdullah (@ali1on12) March 26, 2018
Фотограф показал смену времен года на маленьком острове
Финский
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Финский
Finland's Tiny Kotisaari Island Through All 4 Seasons and 15 More Fascinating Images https://t.co/P5gDlaizjh pic.twitter.com/zNeDwHP2An— abdullah (@ali1on12) March 26, 2018
В этот раз внимание пользователей Сети привлекла новая
Снимки были сделаны с помощью дрона и показывают остров в разные сезоны года.
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