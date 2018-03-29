Одиночество приводит к инсульту и инфаркту

Источник: Здоровье Mail.Ru

Если такие качества, как любовь, дружба, благодарность, влияют на здоровье благотворно, то, наоборот, неприятные чувства и переживания вызывают обратный эффект. Это не только стресс, но и одиночество, и социальная изоляция. К такому выводу пришли ученые из Университета Хельсинки и Национального университета здравоохранения и социального обеспечения (Финляндия), работа которых опубликована в журнале Heart.

В исследовании приняли участие 480 тысяч человек. Респонденты рассказывали о себе, о своих привычках, социальной жизни и о том, насколько они одиноки (или нет). Затем специалисты их обследовали и собрали истории болезней. Далее за состоянием участников следили в течение семи лет.

Исследователи заметили, что изолированные от общества или одинокие люди больше подвержены сердечному приступу или инсульту, чем те, у кого много друзей и родственников.

Под социальной изоляцией специалисты имели в виду людей, которые живут вдали от других, под одиночеством же подразумевается, что человеку просто не хватает общения.

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Ученые подсчитали, что в отличие от общительных, у выпавших из социума людей сердечный приступ случается на 43%, а инсульт на 39% чаще. У одиноких цифры выглядят немного иначе: 49% и 36% соответственно. Однако столь высокий процент объясняется тем, что, как правило, решающее значение всегда остается за совокупностью факторов, среди которых курение, хронические болезни, ожирение, пол, возраст, уровень дохода и социального статуса, депрессия и так далее. Если отбросить все перечисленное, то цифры выглядят иначе: у живущих вдали от других риск сердечного приступа повышается на 7%, а инсульта — на 6%; у одиноких людей показатели составляют 6% и 4% соответственно. Однако вероятность сердечно-сосудистых катастроф повышается, если человек изначально страдает от сердечной недостаточности или уже переносил инсульт ранее.

Профессор кафедры психологии Университета Хельсинки Христиан Хакулинен (Christian Hakulinen) отмечает, что отсутствие благотворного эффекта от насыщенной жизни плохо не столько тем, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сколько тем, что одиночкам труднее восстановиться.

Скорее всего, у людей, которые чувствуют себя одиноко, есть хоть какие-то друзья и родные, которые «активизируются» в случае их болезни, в то время как изолированным людям чаще приходится выздоравливать без чьей-либо поддержки. Христиан Хакулинен Профессор кафедры психологии Университета Хельсинки