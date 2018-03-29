Одиночество приводит к инсульту и инфаркту
Риск
Риск
Если такие качества, как любовь, дружба, благодарность, влияют на здоровье благотворно, то, наоборот, неприятные чувства и переживания вызывают обратный эффект. Это не только стресс, но и одиночество, и социальная изоляция. К такому выводу пришли ученые из Университета Хельсинки и Национального университета здравоохранения и социального обеспечения (Финляндия), работа которых опубликована в журнале Heart.
В исследовании приняли участие 480 тысяч человек. Респонденты рассказывали о себе, о своих привычках, социальной жизни и о том, насколько они одиноки (или нет). Затем специалисты их обследовали и собрали истории болезней. Далее за состоянием участников следили в течение семи лет.
Исследователи заметили, что изолированные от общества или одинокие люди больше подвержены сердечному приступу или инсульту, чем те, у кого много друзей и родственников.
Ученые подсчитали, что в отличие от общительных, у выпавших из социума людей сердечный приступ случается на 43%, а инсульт на 39% чаще. У одиноких цифры выглядят немного иначе: 49% и 36% соответственно. Однако столь высокий процент объясняется тем, что, как правило, решающее значение всегда остается за совокупностью факторов, среди которых курение, хронические болезни, ожирение, пол, возраст, уровень дохода и социального статуса, депрессия и так далее. Если отбросить все перечисленное, то цифры выглядят иначе: у живущих вдали от других риск сердечного приступа повышается на 7%, а инсульта — на 6%; у одиноких людей показатели составляют 6% и 4% соответственно. Однако вероятность
Профессор кафедры психологии Университета Хельсинки Христиан Хакулинен (Christian Hakulinen) отмечает, что отсутствие благотворного эффекта от насыщенной жизни плохо не столько тем, что повышает риск
Скорее всего, у людей, которые чувствуют себя одиноко, есть хоть
какие-тодрузья и родные, которые «активизируются» в случае их болезни, в то время как изолированным людям чаще приходится выздоравливать без чьей-либоподдержки.
Ранее голландские ученые выяснили, что ожирение ведет к диабету, а канадский консультант по пенсионному возрасту Джиллиан Лейтман завлял, что одиночество сокращает продолжительность жизни.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.