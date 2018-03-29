Видео дня: лиса украла у мужчины кошелек
Кажется, таким образом диким зверь получил деньги за несогласованную съемку с ее участием.
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Кажется, таким образом диким зверь получил деньги за несогласованную съемку с ее участием.
Мужчина встретил лису на одной из улиц города, начал ее снимать, а она подкралась и украла у него кошелек. Началась погоня, но лиса
Животное оказалось очень хитро и спрятало кошелек в кустах. Хозяин нашел его только на следующее утро.
March 28, 2018
Если вам хочется увидеть еще милых «вредителей», то посмотрите на этого кролика, который играет с туалетной бумагой.
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