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12:09 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Видео дня: лиса украла у мужчины кошелек

Кажется, таким образом диким зверь получил деньги за несогласованную съемку с ее участием.

Мужчина встретил лису на одной из улиц города, начал ее снимать, а она подкралась и украла у него кошелек. Началась погоня, но лиса все-таки быстрее человека. Кажется, она знала, что точно нужно взять у человека.

Во время загрузки произошла ошибка.

Животное оказалось очень хитро и спрятало кошелек в кустах. Хозяин нашел его только на следующее утро.

Если вам хочется увидеть еще милых «вредителей», то посмотрите на этого кролика, который играет с туалетной бумагой.

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