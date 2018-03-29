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18:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Мужчина спрятал «адского» клоуна на свадебном фото, чтобы разыграть жену

Женщина шутку оценила только через год.

Источник: Reuters

39-летний Винсент Александр и его 40-летняя жена Манда Мехия поженились в марте 2017 года в Сан Антонио, Техас.

Когда молодожены еще готовились к свадьбе, Винсенту пришла в голову забавная идея, как разыграть свою невесту. Он попросил своего брата переодеться в жуткого клоуна и спрятаться сзади на одной из свадебных фото во время фотосессии, но так, чтобы Манда его не заметила. Фотограф тоже был в сговоре, и когда молодожены получили свои снимки, ничего такого на них не было.

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Правда открылась на первую годовщину брака, когда в качестве подарка Манда получила от мужа ту самую фотографию с пугающим клоуном на заднем плане.

Свой розыгрыш Винсент пояснил так: «Я очень хотел, чтобы на нашей свадьбе был клоун, который был надувал воздушные шары и веселил гостей. Но Манда отнеслась к этой идее прохладно и я решил не портить праздник. Но все же клоун присутствовал на церемонии, пусть и тайно», — пишет издание People.

Надо признать, розыгрыш удался, и супруга Винсента сочла его очень забавным.

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