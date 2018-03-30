Уилл Смит неудачно сходил на свидание с роботом Софией
«Железная леди» не оценила его юмора и оставила актера во френдзоне.
«Железная леди» не оценила его юмора и оставила актера во френдзоне.
Исполнитель главной роли в фильме «Я, робот» Уилл Смит безнадежно пытался флиртовать с человекоподобным роботом Софией, которая в свое время хотела уничтожить человечество.
Их встреча состоялась в одном из отелей на Каймановых островах.
София отказалась от предложенного бокала вина и не реагировала на шутки и анекдоты, назвав их «иррациональным человеческим поведением». Не оценила робот и музыку Смита, отметив, что его творчество ей не близко.
После попытки актера поцеловать Софию, она прямолинейно заявила, что хочет «остаться друзьями».
Смит, комментируя свой провал, отметил, что дело не в нем, а в несовершенном интеллекте его собеседницы.
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