Источник: AP 2018

Исполнитель главной роли в фильме «Я, робот» Уилл Смит безнадежно пытался флиртовать с человекоподобным роботом Софией, которая в свое время хотела уничтожить человечество.

Их встреча состоялась в одном из отелей на Каймановых островах.

Но все не заладилось с самого начала.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ml9v3wHLuWI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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София отказалась от предложенного бокала вина и не реагировала на шутки и анекдоты, назвав их «иррациональным человеческим поведением». Не оценила робот и музыку Смита, отметив, что его творчество ей не близко.

После попытки актера поцеловать Софию, она прямолинейно заявила, что хочет «остаться друзьями».