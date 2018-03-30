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14:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Уилл Смит неудачно сходил на свидание с роботом Софией

«Железная леди» не оценила его юмора и оставила актера во френдзоне.

Источник: AP 2018

Исполнитель главной роли в фильме «Я, робот» Уилл Смит безнадежно пытался флиртовать с человекоподобным роботом Софией, которая в свое время хотела уничтожить человечество.

Их встреча состоялась в одном из отелей на Каймановых островах.

Но все не заладилось с самого начала.
Во время загрузки произошла ошибка.
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София отказалась от предложенного бокала вина и не реагировала на шутки и анекдоты, назвав их «иррациональным человеческим поведением». Не оценила робот и музыку Смита, отметив, что его творчество ей не близко.

После попытки актера поцеловать Софию, она прямолинейно заявила, что хочет «остаться друзьями».

Смит, комментируя свой провал, отметил, что дело не в нем, а в несовершенном интеллекте его собеседницы.

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