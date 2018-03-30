Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса
Фермер решил сэкономить на постройке нового жилища.
Фермер решил сэкономить на постройке нового жилища.
В 2014 году фермер Гао Ипин из китайской провинции Цзянси начал строительство трехэтажного дома для своей семьи, который обошелся ему в миллион юаней (около девяти миллионов рублей). Спустя несколько лет он
В качестве компенсации фермеру заплатили 680 тысяч юаней (6,2 миллиона рублей).
Такая хитрость обошлась китайцу в 360 тысяч юаней (около трех миллионов рублей). По словам Ипина, постройка нового дома стоила бы ему намного дороже.
Теперь примеру фермера намерен последовать и его сосед. Чтобы сохранить свой четырехэтажный дом, который он построил всего два года назад, ему придется передвинуть его на сто метров.
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