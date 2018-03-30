Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса

Источник: AP 2018

В 2014 году фермер Гао Ипин из китайской провинции Цзянси начал строительство трехэтажного дома для своей семьи, который обошелся ему в миллион юаней (около девяти миллионов рублей). Спустя несколько лет он наконец-то смог там поселиться. Но не прошло и года, как местные власти попросили мужчину снести новострой из-за того, что он мешает строительству нового шоссе.

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В качестве компенсации фермеру заплатили 680 тысяч юаней (6,2 миллиона рублей).

Немного поразмыслив, Ипин решил сохранить свой дом и нанял рабочих, которые за шесть недель просто передвинули здание на шесть метров.

Такая хитрость обошлась китайцу в 360 тысяч юаней (около трех миллионов рублей). По словам Ипина, постройка нового дома стоила бы ему намного дороже.

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