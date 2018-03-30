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17:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Школьник нашел хозяина утонувшей более двух лет назад камеры

Несмотря на долгое время, проведенное под водой, фотоаппарат по-прежнему отлично работает.

Источник: AP 2018

11-летний ученик начальной школы в Тайване, убирая с одноклассниками местный пляж, нашел камеру, которую волнами выбросило на берег. К счастью, фотоаппарат был в защитном водонепроницаемом кейсе, который был полностью покрыт ракушками и водорослями. Благодаря защитному чехлу, камера оказалась полностью рабочей. Более того, у нее даже оставалась заряженной батарея.

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Свою находку мальчик отдал учителю Парку Ли, а тот решил разыскать владельца камеры. На своей странице в Facebook он опубликовал снимок найденного фотоаппарата и несколько фото, которые были на карте памяти устройства.

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Благодаря силе соцсетей, владелица техники была найдена всего через 30 часов, после публикации. Ей оказалась японская студентка Серина Цубакихара.

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Как выяснилось, свою камеру она потеряла в 2015 году во время дайвинга возле острова Ишигаки в Японии. За три года камера преодолела морской путь в 250 км и очутилась на берегу в Тайване, где ее и нашли школьники.

Учитель Парк Ли уже сообщил подписчикам, что списался с Сериной и она пообещала приехать к нему и его ученикам в июне, чтобы забрать камеру и лично поблагодарить их за находку и доброту.

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