Школьник нашел хозяина утонувшей более двух лет назад камеры

Источник: AP 2018

11-летний ученик начальной школы в Тайване, убирая с одноклассниками местный пляж, нашел камеру, которую волнами выбросило на берег. К счастью, фотоаппарат был в защитном водонепроницаемом кейсе, который был полностью покрыт ракушками и водорослями. Благодаря защитному чехлу, камера оказалась полностью рабочей. Более того, у нее даже оставалась заряженной батарея.

Свою находку мальчик отдал учителю Парку Ли, а тот решил разыскать владельца камеры. На своей странице в Facebook он опубликовал снимок найденного фотоаппарата и несколько фото, которые были на карте памяти устройства.

Благодаря силе соцсетей, владелица техники была найдена всего через 30 часов, после публикации. Ей оказалась японская студентка Серина Цубакихара.

Как выяснилось, свою камеру она потеряла в 2015 году во время дайвинга возле острова Ишигаки в Японии. За три года камера преодолела морской путь в 250 км и очутилась на берегу в Тайване, где ее и нашли школьники.