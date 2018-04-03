Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
92-летняя американка поборола смертельную болезнь ради встречи с праправнучкой
Знаменитость, которой предсказали смерть в полете, умерла в лифте
Киркоров, Рудковская и Бондарчук на вручении премии в Москве
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Пять мощных взрывов автомобилей прогремели в Хабаровске - СМИ
Госдеп назвал незаконной высылку дипломатов из РФ
Одиноких японок защитят от преступников мужские тени
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
16:39 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пожилая пара из США решила пожениться спустя 50 лет после развода

Бывшие супруги осознали, что по-прежнему любят друг друга.

Источник: MelanieB91/CC0
Читайте также
Что бывает, когда отец не хочет отдавать дочь замуж (фото)

83-летний Гарольд Холланд и 78-летняя Лилиан Барнс поженились в далеком 1955 году, но после 12 лет брака и рождения пятерых детей их пути разошлись. После развода оба женились снова, но овдовели и в 2015 году встретились на одном из семейных мероприятий. Вот тогда их чувства и вспыхнули с новой силой.

Сейчас парочка не расстается ни на минуту и планирует снова пожениться. Церемония бракосочетания, которую проведет их внук Джошуа Холланд (министр из Нового Орлеана), назначена на 14 апреля.

Гарольд признался, что их развод в 1967 году был его виной, так как он слишком много работал и совсем не заботился о семье.

Но сейчас все обиды уже в прошлом, а пожилые влюбленные уверены, что не переставали любить друг друга на протяжении всех 50 лет, проведенных не вместе.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Госкомпании изобрели более 5 тысяч способов договорных закупок
Мария Аронова устроила скандал на сцене из-за зарплаты
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Настя Рыбка готова признать свою вину
Президент Академии наук призвал отменить ЕГЭ
Не бойтесь мечтать: как воплотить задуманное в реальность
Эксперты: технологии позволили обеспечить прозрачность выборов
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Особняк в Великобритании можно выиграть в лотерею
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь