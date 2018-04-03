Пожилая пара из США решила пожениться спустя 50 лет после развода

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83-летний Гарольд Холланд и 78-летняя Лилиан Барнс поженились в далеком 1955 году, но после 12 лет брака и рождения пятерых детей их пути разошлись. После развода оба женились снова, но овдовели и в 2015 году встретились на одном из семейных мероприятий. Вот тогда их чувства и вспыхнули с новой силой.

Сейчас парочка не расстается ни на минуту и планирует снова пожениться. Церемония бракосочетания, которую проведет их внук Джошуа Холланд (министр из Нового Орлеана), назначена на 14 апреля.

Гарольд признался, что их развод в 1967 году был его виной, так как он слишком много работал и совсем не заботился о семье.