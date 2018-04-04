Морское чудовище. Турист обнаружил на пляже в Таиланде неизвестное животное
И никто не знает, что это такое.
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И никто не знает, что это такое.
Необычной находкой поделился с пользователями Сети британец Луис Бургойн, который во время отдыха в Таиланде обнаружил на пляже странное животное.
Mystery of 'alien-like' sea creatures washed up on beach at holiday hotspot https://t.co/AKb6TinEWY pic.twitter.com/rpczh6rst2— DaWeirdWorld (@DaWeirdWorld) April 4, 2018
Местные жители говорят, что раньше ничего подобного не видели, но последние несколько недель они находили похожих «морских слизняков» на этом пляже.
Пока остается загадкой, что это за существо и откуда оно взялось.
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