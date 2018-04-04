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18:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Морское чудовище. Турист обнаружил на пляже в Таиланде неизвестное животное

И никто не знает, что это такое.

Источник: Schwoaze/CC0

Необычной находкой поделился с пользователями Сети британец Луис Бургойн, который во время отдыха в Таиланде обнаружил на пляже странное животное.

Коричнево-розовое существо, напоминавшее морской огурец, судя по всему, выбросило на берег волной. Бургойн добавил, что попытался вернуть находку в море, но было видно, что оно поднимало «голову» и пыталось дышать. А потому вскоре снова очутилось на берегу.

Местные жители говорят, что раньше ничего подобного не видели, но последние несколько недель они находили похожих «морских слизняков» на этом пляже.

Пока остается загадкой, что это за существо и откуда оно взялось.

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