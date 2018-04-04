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18:39 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Влюбленные придумали, как добавить веселья в отношения на расстоянии

Не все бы оценили такую идею.

Источник: Reuters

Робин и Крин из Австралии начали встречаться в 2017 году, но все осложняло то, что живут они в разных городах — Мельбурне и Брисбене, расстояние между которыми составляет 1780 километров. Тем не менее влюбленные стараются летать друг к другу каждые выходные, а чтобы сделать момент встречи более ярким, они начали друг над другом подшучивать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь они встречают друг друга в аэропортах с шутливыми табличками. Смущая не только друг друга, но и других пассажиров.

Все началось после того, как они вместе посмотрели фильм «Американский пирог 4: Музыкальный лагерь». И когда Крин прилетел к возлюбленной, она встретила его с табличкой «Добро пожаловать домой из музыкального лагеря».

Фото слева: «Добро пожаловать домой из Таиланда! Надеюсь, тебе понравились твои импланты!» Фото справа: «Добро пожаловать домой из музыкального лагеря!»

С тех пор они продолжают регулярно «подкалывать» друг друга глупыми приветствиями, иногда даже пугая окружающих.

Правда, совсем скоро эту традицию придется прекратить — молодые люди собираются вместе отправиться в кругосветное путешествие, чтобы развлечься и получше узнать друг друга.

Фото слева: «Я все еще хочу выйти замуж!»
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