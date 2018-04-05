Японкам запретили выходить замуж и рожать детей без согласия начальства
Работающие девушки могут строить личную жизнь исключительно по трудовому графику.
Работающие девушки могут строить личную жизнь исключительно по трудовому графику.
Япония известна во всем мире своим довольно жестким трудовым законодательством, а смерть на рабочем месте от переутомления в этой стране уже давно стала обычным явлением. Но, как оказалось, трудовая дисциплина затрагивает и очень личные аспекты жизни. Особенно нелегко приходится женщинам.
Как выяснилось, в большинстве компаний и организаций девушкам запрещено выходить замуж и заводить детей без предварительного согласования с начальством.
Вслух об этом мало кто говорит, но такая практика в Японии очень распространена. Массово об этом заговорили после недавней истории молодой воспитательницы детского сада, которая забеременела «вне очереди» раньше старших по должности коллег.
После того, как расстроенный муж героини написал письмо в местную газету и предал огласке эту историю, женщины по всей стране массово начали делиться подобными случаями.
Другой девушке начальство настоятельно рекомендовало отложить пополнение в семье до 35 лет, так как раньше все уже было «занято» ее коллегами.
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