Японкам запретили выходить замуж и рожать детей без согласия начальства

Источник: AP 2018

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Япония известна во всем мире своим довольно жестким трудовым законодательством, а смерть на рабочем месте от переутомления в этой стране уже давно стала обычным явлением. Но, как оказалось, трудовая дисциплина затрагивает и очень личные аспекты жизни. Особенно нелегко приходится женщинам.

Как выяснилось, в большинстве компаний и организаций девушкам запрещено выходить замуж и заводить детей без предварительного согласования с начальством.

Вслух об этом мало кто говорит, но такая практика в Японии очень распространена. Массово об этом заговорили после недавней истории молодой воспитательницы детского сада, которая забеременела «вне очереди» раньше старших по должности коллег.

Девушке и ее супругу пришлось извиняться перед директором учреждения «за плохое планирование семьи», но это все равно не спасло японку от унижений и штрафа.

После того, как расстроенный муж героини написал письмо в местную газету и предал огласке эту историю, женщины по всей стране массово начали делиться подобными случаями.

Так, одна из пользовательниц Сети написала, что в первый же день на работе ей прислали график свадеб и беременностей, в котором значились все сотрудницы детородного возраста.