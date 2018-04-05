WWF показал фейковые фото райских уголков планеты

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил в Instagram очень наглядный и впечатляющий проект #TooLatergram. В кампании приняли участие девять популярных трэвел-блогеров, которые публиковали на своих страницах яркие фото «райских» мест на планете, где каждый бы хотел очутиться.