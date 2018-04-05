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17:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

WWF показал фейковые фото райских уголков планеты

Правда оказалась гораздо печальнее.

Источник: AP 2018

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил в Instagram очень наглядный и впечатляющий проект #TooLatergram. В кампании приняли участие девять популярных трэвел-блогеров, которые публиковали на своих страницах яркие фото «райских» мест на планете, где каждый бы хотел очутиться.

Однако спустя пару дней и тысячи лайков, блогеры показали настоящую картинку: как сейчас в реальности выглядят эти идеальные пейзажи, практически полностью уничтоженные человеком.

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