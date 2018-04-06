97-летняя бабушка из Флориды поднимает штангу в 60 кг. И это не предел
В свой 100-летний юбилей американка намерена поднять 90 кг.
В свой 100-летний юбилей американка намерена поднять 90 кг.
Пенсионерка из Флориды Эдит Траина нашла себе необычное хобби. Она не вяжет, не сажает цветочки и не печет пирожки — энергичная бабуля занимается пауэрлифтингом. И, между прочим, очень в этом преуспела.
Все началось шесть лет назад, когда подружка затащила Эдит в тренажерный зал, чтобы немного «поправить здоровье».
Но просто тренировками Траина не ограничилась и решила бить новые рекорды. В феврале она приняла участие в соревнованиях Polk County Senior Games, где выиграла две золотые медали в возрастной категории 95−99 лет. Энергичная бабушка жала от груди 27 килограмм и выполняла становую тягу со штангой весом 58,9 кг.
Справедливости ради стоит отметить, что Эдит была единственной участницей в своей возрастной категории, но она мечтает своим примером вдохновить других пенсионеров заняться пауэрлифтингом и, соответственно, увеличить себе конкуренцию.
А еще в амбициозных планах американки поднять 90-килограммовую штангу на свой 100-летний юбилей.
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