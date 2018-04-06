Новый фильм Данилы Козловского получился наглым и дерзким

Источник: РИА "Новости"

«В съемках футбола мы вообще пошли наглым и дерзким способом. Изначально планировалось, что его снимут англичане, которые делали ролики для «Манчестера», «Реала», «Барсы» и ведущих спортивных брендов. Так всегда происходит, когда речь про спорт. Есть люди, которые знают специфику — какие нужны камеры, ракурсы, какой будет монтаж. В «Легенде № 17» это были канадцы, в «Движении», насколько понимаю, свои консультанты. Мы начали переговоры с британцами. Проблема в том, что они предлагали снимать, как будто это большая реклама. Поставить зеленый экран, сделать рапид на 124 или 256 кадров и бить через себя.

Я сказал: «Стоп. Нам нужно кино, нужно залезть внутрь. Оказаться рядом с бутсами, побывать с мячом, улететь с ним, показать, как он влетает в ворота. Увидеть пульсацию, пот, головы. Знаете, как это сделать?». И наши переговоры зашли в тупик.

Новость Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме

Сняли сами, и в итоге в одной из сцен вместо нарезки у нас есть эпизод, где вся комбинация снята без склеек и мы внутри футбола. Следим за всеми передвижениями мяча. Пас, пас, пас — с центра поля идет комбинация в 6−7 передач, затем на фланг, обыгрыш, навес, Алан Гатагов обрабатывает мяч грудью и вх##чивает в девять. И это все одним кадром! Вот так мне нужно было снимать футбол. А не кусочками, как принято в рекламе Nike.

Мы экспериментировали с камерами так, как до этого с ними никто и никогда не экспериментировал при съемках футбола. В «Движении» их число доходило семи, в «Тренере» — до пяти. Одновременно снимали тремя.