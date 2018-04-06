Man celebrates 106th birthday by doing zip wire and breaking world record https://t.co/6JU7YcShBk— Metro (@MetroUK) April 6, 2018
106-летний мужчина ежегодно бьет экстрим-рекорды в день рождения
Этот рекорд для пенсионера уже третий.
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Этот рекорд для пенсионера уже третий.
Джек Рэйнольдс из Дербишира в свои 106 лет может дать фору многим молодым экстремалам. Свой день рождения мужчина отметил, не задувая свечи на праздничном торте, а катаясь на 400-метровом зиплайне на высоте 60 метров.
Man celebrates 106th birthday by doing zip wire and breaking world record https://t.co/6JU7YcShBk— Metro (@MetroUK) April 6, 2018
Кстати, для активного пенсионера это уже третий установленный рекорд. В свой 105-летний юбилей он стал самым пожилым человеком, прокатившимся на американских горках, а в 104 года Джек отметился как «самый старый человек, сделавший тату».
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