106-летний мужчина ежегодно бьет экстрим-рекорды в день рождения

Джек Рэйнольдс из Дербишира в свои 106 лет может дать фору многим молодым экстремалам. Свой день рождения мужчина отметил, не задувая свечи на праздничном торте, а катаясь на 400-метровом зиплайне на высоте 60 метров.

Благодаря своему экстремальному празднованию, Рэйнольдс попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый взрослый человек, прокатившийся на зиплайне.

Кстати, для активного пенсионера это уже третий установленный рекорд. В свой 105-летний юбилей он стал самым пожилым человеком, прокатившимся на американских горках, а в 104 года Джек отметился как «самый старый человек, сделавший тату».