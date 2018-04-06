Жители Хабаровска спасли провалившуюся под лед собаку
Молодые люди рисковали жизнью ради спасения животного.
Молодые люди рисковали жизнью ради спасения животного.
Трое жителей Хабаровска пришли на помощь провалившейся под лед собаке. Спасательную миссию очевидцы засняли на видео и опубликовали в соцсетях.
По сообщению местных СМИ, ЧП произошло в районе городской набережной на реке Амур. На тонкий лед собака выскочила, погнавшись за птичкой.
Мир и правда не без добрых людей, и подобные истории происходят часто. Вспомните канадку, которая спасла не своего пса из ледяной воды.
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