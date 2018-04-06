Жители Хабаровска спасли провалившуюся под лед собаку

Трое жителей Хабаровска пришли на помощь провалившейся под лед собаке. Спасательную миссию очевидцы засняли на видео и опубликовали в соцсетях.

По сообщению местных СМИ, ЧП произошло в районе городской набережной на реке Амур. На тонкий лед собака выскочила, погнавшись за птичкой.

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