Уральская художница изобразила российские города в виде героев аниме

Рисунки пользователя MagnieMakoyana неожиданно для нее самой стали популярны. На серии картинок, стилизованных под аниме, изображены российские города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Челябинск. Всего в серии набралось 11 работ. Региональные телеканалы наперебой стали приглашать Екатерину (так зовут автора на самом деле) в эфир, а другие художники продолжили серию с городами.

По словам автора, не во всех городах она была, но отразить их наиболее характерные и узнаваемые черты это не помешало. Во многом помогли подписчики: когда появились первые рисунки, в комментариях стали предлагать идеи для других работ. В итоге серия выросла. Будет ли ее продолжение — зависит от вдохновения Екатерины.