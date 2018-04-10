Блейк Лайвли снова потроллила Райана Рейнольдса в Instagram
В этой семье чувство юмора, похоже, один из главных связующих компонентов.
В этой семье чувство юмора, похоже, один из главных связующих компонентов.
Голливудская пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс уже давно известны своим поклонникам отменным чувством юмора. Супруги то и дело подшучивают друг над другом в соцсетях. Что случилось и в этот раз.
На своей странице в Instagram Блейк опубликовала милый снимок с красной дорожки, где она позирует вместе с мужем.
«Если и есть на этом фото то, чем я особенно горжусь, то это моя невероятная прическа, которую я сделала сама», — подписала снимок актриса.
Отметим, что несмотря на идиллию в семье, журналисты регулярно «разводят» супругов. Так, недавно американский таблоид OK! Magazine написал о том, что
Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. У них есть две дочери: 3-летняя Джеймс и годовалая Инс.
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