Блейк Лайвли снова потроллила Райана Рейнольдса в Instagram

Источник: AP 2018

Голливудская пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс уже давно известны своим поклонникам отменным чувством юмора. Супруги то и дело подшучивают друг над другом в соцсетях. Что случилось и в этот раз.

На своей странице в Instagram Блейк опубликовала милый снимок с красной дорожки, где она позирует вместе с мужем.

Но оказалось, что Рейнольдс на фото далеко не главный.

«Если и есть на этом фото то, чем я особенно горжусь, то это моя невероятная прическа, которую я сделала сама», — подписала снимок актриса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhUaDarAyzU/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BhUaDarAyzU/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Blake Lively (@blakelively)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-08T18:04:43+00:00">8 Апр 2018 в 11:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что несмотря на идиллию в семье, журналисты регулярно «разводят» супругов. Так, недавно американский таблоид OK! Magazine написал о том, что из-за работы Блейк и Райан очень мало времени проводят вместе. На что актер в Twitter ответил: «Если бы так. Я бы очень хотел чтобы у меня было свободное время на себя».