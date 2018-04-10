Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Козловский одной фразой грубо оскорбил РФ и похвалил США
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Бывшая жена Ефремова ждет ребенка
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Татьяна Лютаева показала фото без макияжа
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
На Западе заявили, что Путин "серьёзно ошибается"
Поклонник подарил солистке группы «Винтаж» трактор
Татьяна Лютаева показала фото без макияжа
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
10Самые живописные мосты мира
11:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Блейк Лайвли снова потроллила Райана Рейнольдса в Instagram

В этой семье чувство юмора, похоже, один из главных связующих компонентов.

Источник: AP 2018

Голливудская пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс уже давно известны своим поклонникам отменным чувством юмора. Супруги то и дело подшучивают друг над другом в соцсетях. Что случилось и в этот раз.

На своей странице в Instagram Блейк опубликовала милый снимок с красной дорожки, где она позирует вместе с мужем.

Но оказалось, что Рейнольдс на фото далеко не главный.

«Если и есть на этом фото то, чем я особенно горжусь, то это моя невероятная прическа, которую я сделала сама», — подписала снимок актриса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что несмотря на идиллию в семье, журналисты регулярно «разводят» супругов. Так, недавно американский таблоид OK! Magazine написал о том, что из-за работы Блейк и Райан очень мало времени проводят вместе. На что актер в Twitter ответил: «Если бы так. Я бы очень хотел чтобы у меня было свободное время на себя».

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. У них есть две дочери: 3-летняя Джеймс и годовалая Инс.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

ЦБ не видит в обвале рубля рисков для финансовой стабильности
РФ предупредила США о «негативных последствиях» удара по Сирии
Евро превысил 78 рублей, доллар — 63
Обнаружена неожиданная опасность сушилок для рук
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
Голодные щенки приняли своего отца за мать (видео)
Эксперты: падение рубля продолжится до ЧМ по футболу
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Банкоматы в России уходят в прошлое В них снимают только крупные суммы денег.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь