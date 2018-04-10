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13:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе

Певица решила присоединиться к популярному флэшмобу и опубликовала забавный твит.

Источник: Reuters
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Не так давно пользователи Twitter начали постить картинки со словами: If you don't love me at (my worst), then you don't deserve me at (my best) («Если ты не любишь меня в мои худшие времена, тогда ты не заслуживаешь меня в мои лучшие»). Под этими словами пользователи публикуют два фото — не самое лучшее и, соответственно, очень привлекательное.

Присоединиться к этому мему решила и певица Мэрайя Кэри, которая опубликовала свое фото без макияжа из фильма «Сокровище», где она играла социального работника, и отретушированный снимок с обложки своего альбома.

Картинка «до» и «после» получилась действительно впечатляющей и забавной, но многие фанаты певицы восприняли это чересчур серьезно и начали постить свои версии, где Мэрайя на обоих снимках выглядит одинаково привлекательно.

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