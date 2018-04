Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе

Не так давно пользователи Twitter начали постить картинки со словами: If you don't love me at (my worst), then you don't deserve me at (my best) («Если ты не любишь меня в мои худшие времена, тогда ты не заслуживаешь меня в мои лучшие»). Под этими словами пользователи публикуют два фото — не самое лучшее и, соответственно, очень привлекательное.