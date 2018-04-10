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17:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Писать, как Леннон. Созданы шрифты, повторяющие почерк музыкантов

Теперь можно любой текст превратить в «творение» Кобейна или Боуи.

Французский дизайнер Николя Дамьен создал коллекцию уникальных шрифтов под названием Songwriters Fonts. Теперь любой желающий сможет написать текст почерком Джона Леннона, Леонарда Коэна, Дэвида Боуи, Курта Кобейна и Сержа Генсбура.

Для того, чтобы точно повторить почерк знаменитых музыкантов, Дамьен провел немало времени, изучая их письма, заметки и дневники.

Во время загрузки произошла ошибка."Шрифт" Джона Леннона

По словам дизайнера, его необычные шрифты будут интересны не только поклонникам знаменитостей, но и послужат вдохновением для начинающих музыкантов.

Во время загрузки произошла ошибка."Шрифт" Курта Кобейна, Дэвида Боуи, Джона Леннона
Во время загрузки произошла ошибка.
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