Как сделать «педикюр» жирафу (видео)

Животные тоже нуждаются в заботе и уходе, особенно это касается тех, кто живет в неволе. Так, сотрудники зоопарка в Шанхае каждые четыре-пять месяцев подпиливают копыта жирафам.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2Br_LsYjW0s?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Посетителям зоопарка удалось снять на камеру этот необычный сеанс педикюра. Главными действующими лицами ролика стали жираф по кличке Куон Ба и двое смотрителей: пока один из них подпиливает огромные копыта, второй отвлекает животное сочной веточкой жимолости.

Как чуть позже рассказал журналистам менеджер зоопарка, в неволе копыта животных быстро отрастают и без природной активности могут им навредить, а потому их приходится стачивать смотрителям. Сеанс обрезки копыт может длиться до получаса. Чтобы отвлечь жирафа, сотрудники используют различные вкусняшки.