Как сделать «педикюр» жирафу (видео)
Спойлер: просто отвлечь вкусняшкой.
Спойлер: просто отвлечь вкусняшкой.
Животные тоже нуждаются в заботе и уходе, особенно это касается тех, кто живет в неволе. Так, сотрудники зоопарка в Шанхае каждые
Посетителям зоопарка удалось снять на камеру этот необычный сеанс педикюра. Главными действующими лицами ролика стали жираф по кличке Куон Ба и двое смотрителей: пока один из них подпиливает огромные копыта, второй отвлекает животное сочной веточкой жимолости.
Как чуть позже рассказал журналистам менеджер зоопарка, в неволе копыта животных быстро отрастают и без природной активности могут им навредить, а потому их приходится стачивать смотрителям. Сеанс обрезки копыт может длиться до получаса. Чтобы отвлечь жирафа, сотрудники используют различные вкусняшки.
Но стоит отметить, что Куон Ба уже давно привыкла к такой процедуре, а потому ведет себя спокойно и сдержанно.
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