В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Этот кот по кличке Ньянкичи — просто мастер позирования.
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Этот кот по кличке Ньянкичи — просто мастер позирования.
Этот котейка из Японии. Он живет активной жизнью, путешествуя вместе со своим хозяином. Но вы не увидите на его мордочке даже тени сомнения или страха.
Ньянкичи всегда невозмутим и прекрасно держится перед камерой. И он явно знает свои сильные стороны и самые удачные ракурсы. Просто взгляните на него — и вы все поймете сами.
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