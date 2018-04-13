В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)

Этот котейка из Японии. Он живет активной жизнью, путешествуя вместе со своим хозяином. Но вы не увидите на его мордочке даже тени сомнения или страха.

Ньянкичи всегда невозмутим и прекрасно держится перед камерой. И он явно знает свои сильные стороны и самые удачные ракурсы. Просто взгляните на него — и вы все поймете сами.