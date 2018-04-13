«С любимыми не расставайтесь!»: как путешествовать с собакой по всему миру

Лететь или не лететь

— Ира, многим трудно решиться на одну поездку с собакой, а у вас со Спейс сколько их уже?

Я не планировала для Спейс такой жизни, но муж поставил меня перед фактом: мы переезжаем в США, и свой первый трансатлантический перелет моя девочка совершила в десять месяцев. Сейчас ей два с половиной года, и она сопровождала меня в пятнадцать поездках: четыре раза летала по маршруту «Москва-Лос-Анджелес-Москва», а еще мы объехали всю Америку — от Калифорнии до Йеллоустоуна, были в Польше, Италии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Беларуси, Лапландии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bbn_-_OjEpA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bbn_-_OjEpA/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Irina Goldman & Space (@veryire)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-18T05:33:22+00:00">17 Ноя 2017 в 9:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— То есть первая поездка была необходимостью, а потом ты увидела, что это не так страшно, как принято считать?

Разговоры, что животных возят с чемоданами в неотапливаемом багажном отделении, что клетки болтаются, что их кидают при погрузке — полная чушь.

Питомцы находятся в специальном отсеке багажного отделения, где температура не бывает ниже 17 градусов. Клетки надежно закреплены. Когда клетку с собакой сдаешь в негабаритный багаж, приходят два человека, они пломбируют ее, аккуратно ставят на специальные носилки, закрепляют ремнями — я это неоднократно видела своими глазами. Кстати, на нашей видавшей виды клетке — ни царапины — это говорит о том, что обращаются с ней аккуратно.

— Хочешь сказать, что ты совершенно спокойна за Спейс во время полета?

Когда мы летели первый раз, я ужасно переживала — думала: получу ли я свою собаку живой. Запросила план самолета, чтобы увидеть, где именно находится отделение для животных, и даже в авиакомпании узнавала — какой у них процент смертельных случаев с животными. Ответили, что таких случаев не было вообще.

— Но в полете «ни попить, ни пописать», бедные животные…

Вообще-то ночью собаки спят и долго обходятся без туалета. Я гуляю со Спейс в семь вечера, и потом до утра она терпит — это нормально. Без еды и воды собаки могут быть довольно долго. Если у животного проблемы со здоровьем, перед полетом надо посоветоваться с ветеринаром.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BbbFgMwjQ5r/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BbbFgMwjQ5r/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Irina Goldman & Space (@veryire)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-13T05:11:28+00:00">12 Ноя 2017 в 9:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Кстати, один ветеринар посоветовал мне давать собаке седативный препарат перед полетом, стоит ли?

Наш ветеринар, которому я безгранично доверяю, считает, что если собаку под седацией сдать в багаж, а потом действие лекарства пройдет и пес обнаружит себя неизвестно где, не будет понимать, что произошло, почему он тут и где хозяева — это будет тройной стресс. Если животное понимает хотя бы примерно, что происходит — ему легче. А кинолог посоветовал за две недели перед полетом поставить контейнер для перевозки там, где собака любит спать, постелить туда любимый пледик, положить игрушки — пусть привыкнет.

Как подготовить документы для путешествия

— Как купить билет на самолет для собаки?

Во-первых, надо позвонить в авиакомпанию и узнать, возможна ли перевозка животного на этом рейсе. Во-вторых, позвонить в Россельхознадзор по телефонам 8 (499)623−60−34 или 8 (925)082−07−60 и узнать, нет ли в стране прилета карантина: если есть, вы не получите животное сразу.

Чаще всего нет, но лучше перестраховаться. Если все в порядке, то надо забронировать билет себе и тут же уведомить авиакомпанию, что требуется билет для собаки, стоит он порядка ста евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BRAPwIAgCvI/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRAPwIAgCvI/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от SPACE GOLDMAN (@space_super_dog)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-27T05:47:35+00:00">26 Фев 2017 в 9:47 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Трудно собрать ветеринарные документы для путешествия?

Оформление бумаг занимает меньше дня, если, конечно, вы ответственный хозяин: у собаки уже есть все плановые прививки, вы каждые три месяца она получает глистогонку и в ее ветпаспорте стоят отметки об этом. Кроме того, питомец должен быть чипирован — чип вводится шприцем в холку, это стоит около 500 рублей, и лучше сразу сделать его своему животному вне зависимости от того, будете вы путешествовать или нет. Чип нужен на случай, если пес или кот потеряется — при наведении на него сканера он выдаст полную информацию о животном и владельце. Штрих-код чипа вклеивается в ветпаспорт. Для путешествий по России чип не требуют, но в Европе и Америке — да.

— Допустим, все это есть — как действовать дальше?

Для путешествий по России, если в аэропорту вылета есть пункт ветконтроля, перечисленного достаточно — идете в этот пункт с животным и документами, врач осмотрит питомца и поставит ветштамп на билет. Если такого пункта нет, найдите в своем городе станцию по борьбе с болезнями животных. Там собаку или кошку осмотрят и выдадут справку формы А5, которая действует 5 дней. Если вы летите зарубеж, то справка А5 обязательна, и в аэропорту в пункте ветконтроля ее заменят на международную — она действует три месяца, поэтому по ней же вы въедете обратно, в стране пребывания вам не нужно будет посещать ветеринара. Важно прибыть в аэропорт заранее, чтобы успеть пройти ветосмотр.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BLaTY4QF7M2/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BLaTY4QF7M2/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от SPACE GOLDMAN (@space_super_dog)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-11T05:31:15+00:00">10 Окт 2016 в 10:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что вы берете с собой? Специальный корм?

Немного, чтобы смешивать его с тем кормом, который купим на месте. Спейс действительно нужен специальный корм, но не какой-то конкретной марки, а отвечающий определенным требованиям: с содержанием жира менее 16% — и даже с этим не бывает проблем, все можно купить. Берем еще пледик и пару игрушек.

Что думает собака

— Спейс понимает, что начинаются сборы? Как реагирует?

Чаще всего она не в восторге — может поскулить немного или поворчать, но все решается, если у вас хороший контакт с собакой.

Читайте также Женщина создает из шерсти точные копии домашних любимцев (фото)

— Как Спейс чувствует себя после перелета?

По-моему, хорошо. Выходит из клетки, обнюхивает меня, облизывает, когда выходим из здания — находит куст, писает — и все, как ни в чем не бывало!

— Было какое-то путешествие, когда Спейс могла бы тебе сказать: «о нет, только не это, давай больше туда не поедем»?

Наверное, в каньон Антилопы в Америке. Там есть момент, когда надо спускаться три метра по вертикальной лестнице — я сомневалась, что получится. Собаку я брала на руки — она отлично сидит на руках, когда я прошу. Да, нас страховали, но все равно это было очень экстремально. Но скорее, я нервничала, а не она.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfXdEHuDgcN/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BfXdEHuDgcN/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Irina Goldman & Space (@veryire)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-19T05:25:58+00:00">18 Фев 2018 в 9:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Зачем такой экстрим? Ради красивых кадров?

Нет же, я хотела показать Спейс этот каньон, это же космос какой-то!

— Ты считаешь, она тоже турист? Ей это интересно?

Думаю, что собака становится умнее, если у нее много впечатлений.

— На фото Спейс выглядит веселой — «собака-улыбака», похоже ей все нравится… Это так или надо сделать сто кадров и выбрать единственный?

У нее действительно такая мимика, и она всегда хорошо выходит. Еще и позирует — за лакомство: это и игра, и развлечение, и работа.

Я делаю сто кадров, чтобы выбрать тот единственный, где не она, а я хорошо вышла!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BbRCHikjgTa/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BbRCHikjgTa/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Irina Goldman & Space (@veryire)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-09T07:29:29+00:00">8 Ноя 2017 в 11:29 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вас не упрекают, что вот, мол, таскаете собаку по работе, замучили?

Никто так не говорит. А что, лучше знать только свой двор? Когда мы выезжаем на съемку, то сама съемка — это несколько минут, в основном — это поиск нужного ракурса и установка оборудования. Все это время она, по сути, гуляет — или со мной, или с помощницей. Спейс на воздухе три-четыре часа в день, это для любой собаки счастье.

Думаю, для собаки лучше всегда быть с любимым хозяином, чем надолго расставаться и думать — куда он пропал.