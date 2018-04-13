«С любимыми не расставайтесь!»: как путешествовать с собакой по всему миру

Лететь или не лететь
— Ира, многим трудно решиться на одну поездку с собакой, а у вас со Спейс сколько их уже?
Я не планировала для Спейс такой жизни, но муж поставил меня перед фактом: мы переезжаем в США, и свой первый трансатлантический перелет моя девочка совершила в десять месяцев. Сейчас ей два с половиной года, и она сопровождала меня в пятнадцать поездках: четыре раза летала по маршруту «Москва-Лос-Анджелес-Москва», а еще мы объехали всю Америку — от Калифорнии до Йеллоустоуна, были в Польше, Италии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Беларуси, Лапландии.
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— То есть первая поездка была необходимостью, а потом ты увидела, что это не так страшно, как принято считать?
Разговоры, что животных возят с чемоданами в неотапливаемом багажном отделении, что клетки болтаются, что их кидают при погрузке — полная чушь.
Питомцы находятся в специальном отсеке багажного отделения, где температура не бывает ниже 17 градусов. Клетки надежно закреплены. Когда клетку с собакой сдаешь в негабаритный багаж, приходят два человека, они пломбируют ее, аккуратно ставят на специальные носилки, закрепляют ремнями — я это неоднократно видела своими глазами. Кстати, на нашей видавшей виды клетке — ни царапины — это говорит о том, что обращаются с ней аккуратно.
— Хочешь сказать, что ты совершенно спокойна за Спейс во время полета?
Когда мы летели первый раз, я ужасно переживала — думала: получу ли я свою собаку живой. Запросила план самолета, чтобы увидеть, где именно находится отделение для животных, и даже в авиакомпании узнавала — какой у них процент смертельных случаев с животными. Ответили, что таких случаев не было вообще.
— Но в полете «ни попить, ни пописать», бедные животные…
Вообще-то ночью собаки спят и долго обходятся без туалета. Я гуляю со Спейс в семь вечера, и потом до утра она терпит — это нормально. Без еды и воды собаки могут быть довольно долго. Если у животного проблемы со здоровьем, перед полетом надо посоветоваться с ветеринаром.
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— Кстати, один ветеринар посоветовал мне давать собаке седативный препарат перед полетом, стоит ли?
Наш ветеринар, которому я безгранично доверяю, считает, что если собаку под седацией сдать в багаж, а потом действие лекарства пройдет и пес обнаружит себя неизвестно где, не будет понимать, что произошло, почему он тут и где хозяева — это будет тройной стресс. Если животное понимает хотя бы примерно, что происходит — ему легче. А кинолог посоветовал за две недели перед полетом поставить контейнер для перевозки там, где собака любит спать, постелить туда любимый пледик, положить игрушки — пусть привыкнет.
Как подготовить документы для путешествия
— Как купить билет на самолет для собаки?
Во-первых, надо позвонить в авиакомпанию и узнать, возможна ли перевозка животного на этом рейсе. Во-вторых, позвонить в Россельхознадзор по телефонам 8 (499)623−60−34 или 8 (925)082−07−60 и узнать, нет ли в стране прилета карантина: если есть, вы не получите животное сразу.
Чаще всего нет, но лучше перестраховаться. Если все в порядке, то надо забронировать билет себе и тут же уведомить авиакомпанию, что требуется билет для собаки, стоит он порядка ста евро.
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— Трудно собрать ветеринарные документы для путешествия?
Оформление бумаг занимает меньше дня, если, конечно, вы ответственный хозяин: у собаки уже есть все плановые прививки, вы каждые три месяца она получает глистогонку и в ее ветпаспорте стоят отметки об этом. Кроме того, питомец должен быть чипирован — чип вводится шприцем в холку, это стоит около 500 рублей, и лучше сразу сделать его своему животному вне зависимости от того, будете вы путешествовать или нет. Чип нужен на случай, если пес или кот потеряется — при наведении на него сканера он выдаст полную информацию о животном и владельце. Штрих-код чипа вклеивается в ветпаспорт. Для путешествий по России чип не требуют, но в Европе и Америке — да.
— Допустим, все это есть — как действовать дальше?
Для путешествий по России, если в аэропорту вылета есть пункт ветконтроля, перечисленного достаточно — идете в этот пункт с животным и документами, врач осмотрит питомца и поставит ветштамп на билет. Если такого пункта нет, найдите в своем городе станцию по борьбе с болезнями животных. Там собаку или кошку осмотрят и выдадут справку формы А5, которая действует 5 дней. Если вы летите зарубеж, то справка А5 обязательна, и в аэропорту в пункте ветконтроля ее заменят на международную — она действует три месяца, поэтому по ней же вы въедете обратно, в стране пребывания вам не нужно будет посещать ветеринара. Важно прибыть в аэропорт заранее, чтобы успеть пройти ветосмотр.
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— Что вы берете с собой? Специальный корм?
Немного, чтобы смешивать его с тем кормом, который купим на месте. Спейс действительно нужен специальный корм, но не какой-то конкретной марки, а отвечающий определенным требованиям: с содержанием жира менее 16% — и даже с этим не бывает проблем, все можно купить. Берем еще пледик и пару игрушек.
Что думает собака
— Спейс понимает, что начинаются сборы? Как реагирует?
Чаще всего она не в восторге — может поскулить немного или поворчать, но все решается, если у вас хороший контакт с собакой.
— Как Спейс чувствует себя после перелета?
По-моему, хорошо. Выходит из клетки, обнюхивает меня, облизывает, когда выходим из здания — находит куст, писает — и все, как ни в чем не бывало!
— Было какое-то путешествие, когда Спейс могла бы тебе сказать: «о нет, только не это, давай больше туда не поедем»?
Наверное, в каньон Антилопы в Америке. Там есть момент, когда надо спускаться три метра по вертикальной лестнице — я сомневалась, что получится. Собаку я брала на руки — она отлично сидит на руках, когда я прошу. Да, нас страховали, но все равно это было очень экстремально. Но скорее, я нервничала, а не она.
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— Зачем такой экстрим? Ради красивых кадров?
Нет же, я хотела показать Спейс этот каньон, это же космос какой-то!
— Ты считаешь, она тоже турист? Ей это интересно?
Думаю, что собака становится умнее, если у нее много впечатлений.
— На фото Спейс выглядит веселой — «собака-улыбака», похоже ей все нравится… Это так или надо сделать сто кадров и выбрать единственный?
У нее действительно такая мимика, и она всегда хорошо выходит. Еще и позирует — за лакомство: это и игра, и развлечение, и работа.
Я делаю сто кадров, чтобы выбрать тот единственный, где не она, а я хорошо вышла!
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— Вас не упрекают, что вот, мол, таскаете собаку по работе, замучили?
Никто так не говорит. А что, лучше знать только свой двор? Когда мы выезжаем на съемку, то сама съемка — это несколько минут, в основном — это поиск нужного ракурса и установка оборудования. Все это время она, по сути, гуляет — или со мной, или с помощницей. Спейс на воздухе три-четыре часа в день, это для любой собаки счастье.
Думаю, для собаки лучше всегда быть с любимым хозяином, чем надолго расставаться и думать — куда он пропал.
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