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16:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Облачное «цунами» напугало жителей Канады

Необычное явление привело местных жителей в замешательство.

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Жители канадского города Ливитт в провинции Альберта могли наблюдать редкое и немного пугающее природное явление, напоминающее огромную волну.

Облачное «цунами» за считаные минуты накрыло собой город, но также быстро и ушло. Отмечается, что такие тучи приносят похолодание и снегопады.

Хотя на самом деле ничего страшного в этих облаках нет, выглядит это как сцена из фильма-катастрофы.

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