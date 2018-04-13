Облачное «цунами» напугало жителей Канады

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Жители канадского города Ливитт в провинции Альберта могли наблюдать редкое и немного пугающее природное явление, напоминающее огромную волну.

Облачное «цунами» за считаные минуты накрыло собой город, но также быстро и ушло. Отмечается, что такие тучи приносят похолодание и снегопады.