Облачное «цунами» напугало жителей Канады
Необычное явление привело местных жителей в замешательство.
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Необычное явление привело местных жителей в замешательство.
Жители канадского города Ливитт в провинции Альберта могли наблюдать редкое и немного пугающее природное явление, напоминающее огромную волну.
Облачное «цунами» за считаные минуты накрыло собой город, но также быстро и ушло. Отмечается, что такие тучи приносят похолодание и снегопады.
Хотя на самом деле ничего страшного в этих облаках нет, выглядит это как сцена из
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