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17:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Британии живет ягненок с надписью «ягненок» на боку (фото)

Эту особенность заметил 13-летний Джеймс Стивенидж из деревни Эдж, графство Глостершир, Великобритания.

По словам мальчика, белая надпись на черном меху ягненка была с момента его рождения, но сначала она выглядела несколько иначе и читалась как «Я есть Ю» (анг. — I am Y). Однако со временем буквы стали читаться четче и стали выглядеть, как слово «ягненок».

Как рассказал Джеймс, Ламби родилась всего месяц назад, в Страстную пятницу. Она очень активна и любознательна.

Всего на ферме, которую держат родители Джеймса Майкл и Джо, живут 11 ягнят и несколько взрослых животных. По словам фермеров, за семь лет жизни в деревни они ни разу не видели ничего подобного, а потому появление необычной малышки Ламби считают «добрым знаком».

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