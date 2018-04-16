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13:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит Везувий из космоса (фото)

С необычного ракурса вулкан снял российский космонавт.

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Антон Шкаплеров, который с декабря 2017 года находится на борту МКС, поделился в Instagram завораживающим космическим снимком известного вулкана Везувия.

«В очередной раз мне в объектив попался Везувий. Думаю, все вы знаете знаменитую картину русского художника Карла Брюллова “Последний день Помпеи”. Она описывает самое известное и катастрофическое извержение вулкана. Оно произошло 24 августа 79 года. Римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, которые располагались прямо у Везувия, были уничтожены», — подписал снимок космонавт.

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