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02:27 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Кольца стоимостью $100 тысяч сочли бижутерией и чуть не продали как хлам

Женщина хотела поскорее избавиться от «старья» своей свекрови, но даже не подозревала о богатствах, которыми та владела.

Невероятной историей поделился с журналистами британский аукционист и эксперт по антиквариату Гарет Уосп. Одна дама (ее имя не разглашается) принесла ему коробку с ненужными вещами, которые остались после смерти ее свекрови. Судя по всему, женщина была не в лучших отношениях с родственницей, а потому желала как можно скорее избавиться от хлама, а вырученные небольшие деньги передать на благотворительность.

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Среди старых вещей Гарет обнаружил две коробочки с надписью Cartier с кольцами внутри. Заподозрив, что перед ним совсем не бижутерия, Уосп провел экспертизу и выяснил, что это настоящие кольца ювелирного бренда, одно с 4-каратным бриллиантом, а другое с сапфиром.

В итоге, первое было продано с молотка за 60 тысяч долларов, второе — за 40 тысяч.

Когда эксперт позвонил клиентке и рассказал о такой невероятной удаче, она была шокирована. Правда, передала она эти деньги на благотворительность или все-таки решила оставить себе, не сообщается.

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