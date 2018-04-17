Кольца стоимостью $100 тысяч сочли бижутерией и чуть не продали как хлам

Невероятной историей поделился с журналистами британский аукционист и эксперт по антиквариату Гарет Уосп. Одна дама (ее имя не разглашается) принесла ему коробку с ненужными вещами, которые остались после смерти ее свекрови. Судя по всему, женщина была не в лучших отношениях с родственницей, а потому желала как можно скорее избавиться от хлама, а вырученные небольшие деньги передать на благотворительность.

Среди старых вещей Гарет обнаружил две коробочки с надписью Cartier с кольцами внутри. Заподозрив, что перед ним совсем не бижутерия, Уосп провел экспертизу и выяснил, что это настоящие кольца ювелирного бренда, одно с 4-каратным бриллиантом, а другое с сапфиром.

В итоге, первое было продано с молотка за 60 тысяч долларов, второе — за 40 тысяч.