В новом сезоне шоу «Голос» будут соревноваться бабушки и дедушки
Вслед за детской версией программы запускается «Голос 60+».
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Вслед за детской версией программы запускается «Голос 60+».
Анонс кастинга опубликован на официальной странице в Instagram. Не все поклонники классического «Голоса» сочли идею актуальной.
Ну да, пожилым сейчас только хайп нужен и известность.Из комментариев в Instagram
Но есть и те, кто согласен с продюсерами в том, что у таланта нет возраста.
Уверена, что в 60 все в самом разгаре.Из комментариев в Instagram
Проект «Голос» выходит на Первом канале с 2012-го года.