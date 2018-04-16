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18:37 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В новом сезоне шоу «Голос» будут соревноваться бабушки и дедушки

Вслед за детской версией программы запускается «Голос 60+».

Источник: РИА "Новости"

Анонс кастинга опубликован на официальной странице в Instagram. Не все поклонники классического «Голоса» сочли идею актуальной.

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Из комментариев в Instagram

Но есть и те, кто согласен с продюсерами в том, что у таланта нет возраста.

Уверена, что в 60 все в самом разгаре.
Из комментариев в Instagram
Во время загрузки произошла ошибка.

Проект «Голос» выходит на Первом канале с 2012-го года.

Во время загрузки произошла ошибка.
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