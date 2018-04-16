В новом сезоне шоу «Голос» будут соревноваться бабушки и дедушки

Анонс кастинга опубликован на официальной странице в Instagram. Не все поклонники классического «Голоса» сочли идею актуальной.

Ну да, пожилым сейчас только хайп нужен и известность.

Но есть и те, кто согласен с продюсерами в том, что у таланта нет возраста.