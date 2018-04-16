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18:12 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит «деревня лис» в Японии

В этом особенном месте можно не только понаблюдать за большим количеством пушистых зверьков, но и погладить их.

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Настоящее волшебное место под названием Zao Fox Village расположено в городе Сироси (Shiroishi) в японской провинции Мияги. На территории заповедника обитают более 200 лисиц.

Территория «Деревни лис» ограждена забором, но внутри никаких ограждений и клеток нет — пушистики свободно гуляют, где хотят, и живут в специально оборудованных домиках. Также на территории небольшого заповедника есть ветклиника, домик для сотрудников и сувенирный магазин.

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Несмотря на прекрасные условия жизни и полноценные обеды и ужины, хитрые зверьки так пронзительно смотрят в глаза туристам и так жалобно выпрашивают у них еду, что просто слезы наворачиваются на глаза. Но приседать и кормить лисиц с руки категорически запрещено, все-таки они хищники и могут больно укусить. Зато есть специальное место, где можно купить вкусняшки и покормить рыжих пушистиков со специального помоста.

Кстати, некоторых лис можно даже подержать на руках и погладить, но только с разрешения сотрудников заповедника.
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