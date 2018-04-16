Как выглядит «деревня лис» в Японии
В этом особенном месте можно не только понаблюдать за большим количеством пушистых зверьков, но и погладить их.
В этом особенном месте можно не только понаблюдать за большим количеством пушистых зверьков, но и погладить их.
Настоящее волшебное место под названием Zao Fox Village расположено в городе Сироси (Shiroishi) в японской провинции Мияги. На территории заповедника обитают более 200 лисиц.
Территория «Деревни лис» ограждена забором, но внутри никаких ограждений и клеток нет — пушистики свободно гуляют, где хотят, и живут в специально оборудованных домиках. Также на территории небольшого заповедника есть ветклиника, домик для сотрудников и сувенирный магазин.
Несмотря на прекрасные условия жизни и полноценные обеды и ужины, хитрые зверьки так пронзительно смотрят в глаза туристам и так жалобно выпрашивают у них еду, что просто слезы наворачиваются на глаза. Но приседать и кормить лисиц с руки категорически запрещено,