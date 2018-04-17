Пользователей Сети удивила фамилия куклы Барби

Полной неожиданностью для многих стало то, что знаменитая кукла Барби не просто Барби. У нее есть фамилия. Об этом в своем Twitter рассказали представители компании игрушек, поздравив всех с «днем братьев и сестер» от лица сестер Робертс.

Несмотря на то, что сам твит был опубликован еще 11 апреля, на него обратили внимание лишь спустя несколько дней. И понеслось.

В комментариях пользователи спрашивали, кто такие «сестры Робертс», и откуда у Барби вообще появилась фамилия.

Но преданные поклонники кукол объяснили, что на самом деле Барби зовут Барбара Миллисент Робертс. Кстати, у Кена тоже есть фамилия — Карсон.