Happy #SiblingsDay, from the Roberts sisters! ? pic.twitter.com/T36XEvcPSC— Barbie (@Barbie) April 10, 2018
Пользователей Сети удивила фамилия куклы Барби
На самом деле полное имя знаменитой игрушки известно давно, но используют его крайне редко.
На самом деле полное имя знаменитой игрушки известно давно, но используют его крайне редко.
Полной неожиданностью для многих стало то, что знаменитая кукла Барби не просто Барби. У нее есть фамилия. Об этом в своем Twitter рассказали представители компании игрушек, поздравив всех с «днем братьев и сестер» от лица сестер Робертс.
Несмотря на то, что сам твит был опубликован еще 11 апреля, на него обратили внимание лишь спустя несколько дней. И понеслось.
В комментариях пользователи спрашивали, кто такие «сестры Робертс», и откуда у Барби вообще появилась фамилия.
Имя куклы было придумано