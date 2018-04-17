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17:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пользователей Сети удивила фамилия куклы Барби

На самом деле полное имя знаменитой игрушки известно давно, но используют его крайне редко.

Полной неожиданностью для многих стало то, что знаменитая кукла Барби не просто Барби. У нее есть фамилия. Об этом в своем Twitter рассказали представители компании игрушек, поздравив всех с «днем братьев и сестер» от лица сестер Робертс.

Несмотря на то, что сам твит был опубликован еще 11 апреля, на него обратили внимание лишь спустя несколько дней. И понеслось.

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В комментариях пользователи спрашивали, кто такие «сестры Робертс», и откуда у Барби вообще появилась фамилия.

Но преданные поклонники кукол объяснили, что на самом деле Барби зовут Барбара Миллисент Робертс. Кстати, у Кена тоже есть фамилия — Карсон.

Имя куклы было придумано давным-давно, но оно было слишком длинным, а потому его решили сократить.

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