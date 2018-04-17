Принц Гарри признан самым красивым мужчиной в королевской семье
И это научно доказанный факт.
И это научно доказанный факт.
33-летний рыжеволосый принц Гарри официально признан самым красивым молодым мужчиной в британской королевской семье. «Научное исследование» провел известный британский пластический хирург Джулиан Де Силва, который с помощью специальной программы измерил пропорции лица всех молодых мужчин в королевской семье и сопоставил их с каноном красоты, названным еще древними греками.
Итак, в ходе эксперимента выяснилось, что принц Гарри наиболее близок к идеалу.
На втором месте оказался его старший брат принц Уильям, который набрал 80,9%. Также программой были отмечены 40-летний принц Питер Филлипс (сын принцессы Анны), который занял третье место с 80,4%, а муж Зары Филлипс,
Примечательно, что доктор Де Силва «исследовал» лица и самых обсуждаемых женщин в монаршей семье — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Девушек в последнее время часто сравнивают, а поклонники никак не могут решить, кто же из них красивее. Ответ на этот вопрос найден. Без сомнения, более правильными чертами лица обладает именно невеста принца Гарри мулатка Меган Маркл. Она набрала 87,4%, опередив как герцогиню Кембриджскую (86,8%), так и своего жениха.
Таким образом, научно доказано, что принц Гарри и Меган Маркл являются самой красивой парой монаршей семьи Великобритании.