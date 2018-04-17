Принц Гарри признан самым красивым мужчиной в королевской семье

Источник: AP 2018

33-летний рыжеволосый принц Гарри официально признан самым красивым молодым мужчиной в британской королевской семье. «Научное исследование» провел известный британский пластический хирург Джулиан Де Силва, который с помощью специальной программы измерил пропорции лица всех молодых мужчин в королевской семье и сопоставил их с каноном красоты, названным еще древними греками.

Итак, в ходе эксперимента выяснилось, что принц Гарри наиболее близок к идеалу.

Его лицо на 81,4% подходит под описанные греками стандарты красоты.

На втором месте оказался его старший брат принц Уильям, который набрал 80,9%. Также программой были отмечены 40-летний принц Питер Филлипс (сын принцессы Анны), который занял третье место с 80,4%, а муж Зары Филлипс, экс-звезда регби Майк Тиндалл, оказался на четвертом месте с 76,7%.

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Примечательно, что доктор Де Силва «исследовал» лица и самых обсуждаемых женщин в монаршей семье — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Девушек в последнее время часто сравнивают, а поклонники никак не могут решить, кто же из них красивее. Ответ на этот вопрос найден. Без сомнения, более правильными чертами лица обладает именно невеста принца Гарри мулатка Меган Маркл. Она набрала 87,4%, опередив как герцогиню Кембриджскую (86,8%), так и своего жениха.