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19:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пользователь Twitter написал 6 правил похода в кино для своей девушки

Его девушка не была от них в восторге.

В Сети стал вирусным пост пользователя Stanley T, который опубликовал sms-переписку неназванного парня со своей девушкой. Молодой человек, который является ярым фанатом комиксов Marvel, признался, что более десяти лет ждал фильма «Мстители: Война бесконечности», который совсем скоро выйдет в прокат. Ради приличия, он пригласил в кино свою девушку, но после того, как она согласилась, выдвинул ей ряд правил, нарушать которые никак нельзя.

Правило 1. Я куплю тебе все, что ты захочешь до кино. Попкорн, конфетки, напитки и даже хотдог. Но ты не можешь ничего попросить во время фильма.

Правило 2. Не разговаривать во время кино. Я не должен отвлекаться. Если у тебя будут вопросы, просто запиши их, и я все объясню после просмотра.

Правило 3. Не нужно держать меня за руку — это будет меня отвлекать.

Попридержи свои обнимашки до последних кадров. Поцелуев это тоже касается.

Правило 4. Если один из главных героев умрет — мы будем плакать вместе. Если ты не будешь плакать — пойдешь домой сама. Ты должна меня поддержать в этот нелегкий момент.

Правило 5. Если ты отменишь поход в кино, мне нужно 24 часа, чтобы заменить тебя на равноценного спутника, скорее всего это будет Джесси.

Если ты отменишь кино в последнюю минуту и я буду вынужден идти один, ты будешь иметь дело с моим адвокатом.
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Правило 6. Если во время просмотра ворвется безумный белый парень, который начнет угрожать оружием или стрелять, ты должна его обезоружить и обездвижить до тех пор, пока не закончится фильм. Вызвать полицию можно будет только после окончания кино, ничто не должно меня отвлекать от просмотра.

Если ты будешь соблюдать все правила, после кино я отведу тебя в твой любимый ресторан с мороженым. Какие-нибудь вопросы?

Несмотря на то, что пост получился очень забавным и явно шуточным, многие пользователи в комментариях принялись обсуждать «неадекватного гика», которому стоит повзрослеть и ходить на «детские комиксы» в одиночку.

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