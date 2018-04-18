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13:08 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Французы создали автомат, который бесплатно печатает короткие рассказы

Это именно то, чего нам всем не хватало.

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Отличная новость для тех, кто любит читать. Специалисты французской компании Short Edition разработали автоматы, которые бесплатно печатают короткие рассказы.

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Сейчас читателю доступно три режима: истории на одну минуту, три или пять. Жанры могут быть любые, включая детские сказки. Но вот выбрать что-то конкретное пока не возможно.

Потому это своего рода литературная лотерея.

Всего в базе Short Edition более ста тысяч рассказов на французском и английском языках. Истории постоянно пополняются новыми произведениями. Их выбирает специальная комиссия издателей, которая устраивает литературные конкурсы среди профессиональных писателей, студентов или писателей-любителей.

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Кстати, в числе инвесторов литературных автоматов — режиссер Фрэнсис Форд Коппола, который установил одним из первых машину с рассказами в своем кафе в Сан-Франциско.

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Производство автоматов компания начала еще в 2016 году и за два года установила более 150 машин по всему миру. Сейчас их можно встретить на улицах и площадях крупных городов, в метро, супермаркетах, вокзалах и станциях, а также в библиотеках и государственных учреждениях.

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