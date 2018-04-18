Французы создали автомат, который бесплатно печатает короткие рассказы
Это именно то, чего нам всем не хватало.
Это именно то, чего нам всем не хватало.
Отличная новость для тех, кто любит читать. Специалисты французской компании Short Edition разработали автоматы, которые бесплатно печатают короткие рассказы.
Сейчас читателю доступно три режима: истории на одну минуту, три или пять. Жанры могут быть любые, включая детские сказки. Но вот выбрать
Всего в базе Short Edition более ста тысяч рассказов на французском и английском языках. Истории постоянно пополняются новыми произведениями. Их выбирает специальная комиссия издателей, которая устраивает литературные конкурсы среди профессиональных писателей, студентов или
Кстати, в числе инвесторов литературных автоматов — режиссер Фрэнсис Форд Коппола, который установил одним из первых машину с рассказами в своем кафе в
Производство автоматов компания начала еще в 2016 году и за два года установила более 150 машин по всему миру. Сейчас их можно встретить на улицах и площадях крупных городов, в метро, супермаркетах, вокзалах и станциях, а также в библиотеках и государственных учреждениях.