«Океан будущего»: вместо морских обитателей детям показали мусор

Большим разочарованием для детей закончился поход в океанариум Dingle Oceanworld в Ирландии. Ничего не подозревающие школьники, которых организация по защите окружающей среды «Гринпис» обещала свозить на экскурсию, вместо морских животных увидели аквариум, полный пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов и другого мусора.

Детям объяснили, что именно так будет выглядеть океан, если люди не начнут заботиться об экологии.

Эти рассказы и все увиденное произвело на них большое впечатление.

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