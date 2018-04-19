«Океан будущего»: вместо морских обитателей детям показали мусор
Организация «Гринпис» наглядно продемонстрировала, что ждет человечество в будущем.
Организация «Гринпис» наглядно продемонстрировала, что ждет человечество в будущем.
Большим разочарованием для детей закончился поход в океанариум Dingle Oceanworld в Ирландии. Ничего не подозревающие школьники, которых организация по защите окружающей среды «Гринпис» обещала свозить на экскурсию, вместо морских животных увидели аквариум, полный пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов и другого мусора.
Эти рассказы и все увиденное произвело на них большое впечатление.
Отметим, что акцию Ocean of the Future устроили в поддержку петиции, которая призывает крупнейшие торговые сети Великобритании отказаться от использования пластиковых пакетов.