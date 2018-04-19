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17:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

«Океан будущего»: вместо морских обитателей детям показали мусор

Организация «Гринпис» наглядно продемонстрировала, что ждет человечество в будущем.

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Большим разочарованием для детей закончился поход в океанариум Dingle Oceanworld в Ирландии. Ничего не подозревающие школьники, которых организация по защите окружающей среды «Гринпис» обещала свозить на экскурсию, вместо морских животных увидели аквариум, полный пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов и другого мусора.

Детям объяснили, что именно так будет выглядеть океан, если люди не начнут заботиться об экологии.

Эти рассказы и все увиденное произвело на них большое впечатление.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что акцию Ocean of the Future устроили в поддержку петиции, которая призывает крупнейшие торговые сети Великобритании отказаться от использования пластиковых пакетов.

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